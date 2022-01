Stmicroelectronics : Les bénéfices du champion franco-italien des semi-conducteurs ont bondi de 80% en 2021

(BFM Bourse) - Au sommet du CAC 40, STMicro rebondit nettement ce jeudi après avoir fait part d'une activité supérieure à ses attentes sur les trois derniers mois de l'année. Son bénéfice net annuel ressort par ailleurs à 2 milliards de dollars, nettement au-dessus du consensus. Le groupe annonce par ailleurs sa volonté de doubler ses investissements cette année.

STMicro n'en finit plus d'impressionner le marché. Les résultats annuels du géant franco-italien (basé à Genève) des semi-conducteurs ressortent de fait encore supérieurs à ce qu'il avait annoncé lors de son point d'activité trimestriel du 7 janvier dernier. "Nous avons bouclé le 4e trimestre 2021 avec une marge brute dans le haut de notre fourchette (de 43,0%, plus ou moins 200 points de base, NDLR) ou légèrement au-dessus" se targuait alors le PDG du groupe Jean-Marc Chéry. Celle-ci s'est finalement établie à 45,2% au dernier trimestre, et dépasse donc la fourchette haute avancée par STMicro trois semaines auparavant. Ce niveau de marge brute correspond par ailleurs à une hausse de 640 points de base (+6,4 point de pourcentage) sur un an et de 360 points de base en séquentielle (+3,6 point). Sur l'ensemble de l'exercice, cette marge brute atteint 41,7%, en hausse de 460 points de base, tandis que la marge opérationnelle bondit de 610 points de base à 19,0%.

Le groupe qui compte Apple et Tesla parmi ses principaux clients a par ailleurs vu ses ventes grimper de 24,9% à 12,76 milliards de dollars sur l'exercice, selon les résultats annuels publiés jeudi conformes à ceux avancés au début du mois.

Le bénéfice net s'est de son côté envoler de 28,9% entre octobre et décembre pour atteindre 750 millions de dollars. Ce qui porte à 2 milliards tout pile son bénéfice net en 2021, contre 1,106 milliard en 2021 (soit +80,8% sur un an après +7,2% en 2020) et alors que le consensus des analystes interrogé sur Factset était de 1,7 milliard. Ces résultats reflètent, selon Jean-Marc Chéry, la "solide performance sur tous les marchés finaux" adressés par le groupe.

Vers des capacités de production renforcées

Et STMicro ne compte visiblement pas ralentir en 2022. "Au point médian, les perspectives sur le premier trimestre portent sur un chiffre d'affaires de 3,50 milliards de dollars, en hausse de 16,1% en glissement annuel" mais en léger repli sur un an (-1,6%) ajoute le dirigeant, cité dans le communiqué. "Sur la base de la forte demande de nos clients et de l'augmentation de nos capacités", le groupe vise désormais entre 14,8 et 15,3 milliards de dollars de revenus sur l'exercice en cours, correspondant à une progression comprise entre 15,6% et 19,5%.

Le fabricant de puces électroniques a par ailleurs indiqué prévoir d'investir entre 3,4 milliards et 3,6 milliards de dollars (entre 3,03 à 3,2 milliards d'euros au cours actuel) cette année "afin d'accroître ses capacités de production pour répondre à la forte demande pour les semi conducteurs".

Vers 11h40, le titre domine le palmarès du CAC 40 avec un gain de 5,5% à 41,95 euros, qui lui permet d'effacer la majeure partie de ses pertes accumulés lors du récent et brusque décrochage des marchés (-2,9% depuis le 1er janvier).

Quentin Soubranne