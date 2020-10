Stmicroelectronics : Grâce à l'automobile et aux ordinateurs, les revenus de STMicro s'envolent

(BFM Bourse) - Le titre STMicro prend la tête du CAC 40 jeudi matin dans le sillage d'un point d'activité trimestriel convaincant sur fond de "forte accélération de la demande pour les produits automobiles et les microcontrôleurs". Il revient ainsi à proximité de son sommet annuel et historique.

Retour à meilleure fortune pour le fabricant de semi-conducteurs franco-italien qui prend les rênes de l'échantillon principal du marché parisien jeudi matin, avec un bond de 5,8% à 27,78 euros peu avant 10h. Cette nouvelle progression intervient après trois séances consécutives de hausse pour le groupe basé à Genève, qui reprend 10% sur un mois - et 15% depuis le 1er janvier. Au plus haut depuis fin février dernier, l'action STMicro évolue désormais à 5% de son plus haut historique touché le 14 février. Cette séquence positive permet à la valorisation du groupe dirigé par Jean-Marc Chéry de franchir de nouveau le seuil des 25 milliards d'euros de capitalisation boursière.

L'accélération observée ce jour est à mettre à l'actif d'un point d'activité trimestriel jugé particulièrement rassurant par le marché. De fait, STMicro a dévoilé avant Bourse un chiffre d'affaires "préliminaire" de 2,67 milliards de dollars au troisième trimestre, sensiblement "au-dessus" de sa fourchette de prévisions, évoquant de meilleures conditions de marché. Le groupe, qui doit publier le 22 octobre prochain ses résultats semestriels audités, précise dans un communiqué que ce chiffre d'affaires est en hausse séquentielle de 27,8% comparé au trimestre précédent (et de 4,8% sur un an). Or "les prévisions précédentes (en date du 23 juillet, à l'occasion des résultats semestriels du groupe, NDLR) pour le chiffre d'affaires net du troisième trimestre 2020 étaient de 2,45 milliards de dollars, en hausse de 17,4% en variation séquentielle", détaille le spécialiste des puces électroniques.

"La forte accélération de la demande pour les produits automobiles et les microcontrôleurs (circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur : processeur, mémoires (morte et vive), unités périphériques et interfaces d'entrées-sorties, NDLR) ainsi que les programmes engagés auprès de nos clients pour l'électronique personnelle ont été les principaux facteurs qui ont contribué à ce résultat", a expliqué le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, cité dans le communiqué.

Des objectifs annuels qui seront sans doute dépassés

Mieux encore, STMicro prévoit désormais à un chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 "au-dessus de 9,65 milliards de dollars" et anticipe donc "une fin d’année au-dessus de la borne supérieure de la fourchette de guidance annuelle" donnée fin juillet dernier, souligne Stéphane Houri, analyste en charge du dossier chez Oddo BHF. Le groupe avait en effet tablé, dans le sillage d'un deuxième trimestre pénalisé par le ralentissement économique, sur des "revenus nets compris entre 9,25 et 9,65 milliards de dollars" sur l'ensemble de son exercice. En avril dernier, à l'issue de son premier trimestre, STMicro était encore plus négatif quant à ses perspectives annuelles puisqu'il misait alors sur des revenus "compris entre 8,8 et 9,5 milliards de dollars", après avoir vu son chiffre d'affaires se contracter de 1,1% à 9,56 milliards de dollars en 2019, pour un bénéfice net tout juste supérieur au milliard de dollars.

"C'est la confirmation que la demande finale dans l'automobile, les microcontrôleurs et les programmes spécifiques avec Apple sont assez forts pour plus que compenser le vent contraire de Huawei", estime Stéphane Houri. Les nouvelles réglementations anti-Huawei empêchent en effet le fabricant de semi-conducteurs de vendre certaines puces au groupe de Shenzhen, et Jean-Marc Chéry indiquait fin juillet dernier que "l'impact (de ces mesures, NDLR) sur nos revenus sera matériel et commencera à se faire sentir au quatrième trimestre".

D'après plusieurs analystes, 10% du chiffre d'affaires de STMicro serait lié à Huawei. Stéphane Houri juge que le point d'activité trimestriel du groupe est donc "très positif pour STMicro, mais constitue probablement aussi un très bon signal pour le reste du secteur". Dans le sillage du n°1 français du secteur, Soitec s'adjuge également 5%, trois jours après une levée de fonds de quelque 325 millions d'euros.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse