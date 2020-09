Soitec : Un pool d'investisseurs parie gros sur l'ascension de Soitec

(BFM Bourse) - Le spécialiste grenoblois des matériaux semi-conducteurs a levé 325 millions d'euros d'obligations à cinq ans à un taux annuel de... 0%. Les investisseurs parient sur la possibilité de convertir ces titres en actions, sous réserve d'une progression significative du cours d'ici l'échéance.

En quelques heures, Soitec a levé environ 325 millions d'euros de nouveaux fonds, s'arrogeant ainsi une "flexibilité additionnelle" par rapport à son bilan et la possibilité "de financer des potentielles opportunités de croissance".

Pour ce faire, le groupe a proposé à des investisseurs qualifiés de souscrire à des obligations convertibles (OCEANE, obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions ordinaires nouvelles ou existantes) d'un montant unitaire de 174,34 euros, chacune étant convertible à tout moment (plus exactement, jusqu'au septième jour précédent l'échéance fixée au 1er octobre 2025) en une action. Le cours de l'action était de 122,60 euros vendredi avant l'annonce de l'émission, et reculait de 1,31% à 121 euros en fin de journée lundi.

Remboursement anticipé en cas d'OPA

La particularité de ces OCEANE Soitec (mais non des OCEANE en général, certaines portant intérêt en plus de la possibilité de conversion) est qu'elle ne porteront pas intérêt. Autrement dit, les actionnaires parient sur une envolée dans les cinq ans du cours de Soitec à plus de 174,34 euros (soit 42% de plus que son cours de clôture de vendredi), un niveau jamais-vu depuis 2007. Le pari ne deviendra gagnant qu'à partir de ce seuil, mais au-delà il rapportera de plus en plus à l'image d'une option d'achat.

Si elles ne sont pas exercées à l'échéance, les obligations seront remboursées à leur valeur nominale. Elle ne pourront donc pas coûter davantage à la société que le montant de 325 millions d'euros qu'elle a recueilli.

Les OCEANE ont aussi une (petite) fonction de pilule empoisonnée face à une OPA au rabais, dans la mesure où les détenteurs sont autorisés en cas de changement de contrôle de la société à exiger le remboursement anticipé.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse