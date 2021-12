Stellantis : Réorganise ses activités de financement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis est entrée en négociations exclusives avec BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF), Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) et Santander Consumer Finance (SCF) pour réorganiser la configuration européenne actuelle des activités de financement de Stellantis.



Stellantis vise à créer une société de leasing opérationnel multimarque détenue à 50% par Stellantis et à 50% par CACF et à réorganiser les activités de financement au travers de Joint-Ventures établies avec BNPP PF ou SCF dans chaque pays.



' Il est envisagé que CACF acquière les 50% de FCA Bank et Leasys Rent actuellement détenus par Stellantis, que BNPP PF réalise par le biais de JVs codétenues avec Stellantis des activités de financement (hors B2B Leasing Opérationnel) en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni et que SCF mène par le biais de JVs codétenues avec Stellantis des activités de financement (hors B2B Leasing Opérationnel) en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas et par le biais d'un accord commercial au Portugal ' précise le groupe.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.