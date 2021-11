Stellantis : Renomme sa filiale de distribution

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce aujourd'hui le lancement de “Stellantis & You, Sales and Services”, nouveau nom commercial de sa filiale de distribution issue de la fusion en février 2021 de PSA Retail (division distribution de ex Groupe PSA) et de Motor Village (Division distribution de ex FCA Groupe).



Ce nom est censé contribuer à présenter sous une seule et ambitieuse bannière la force et l'offre spécifique de ce réseau, dans les 12 pays où il opère (Europe et Maroc).



Stellantis & You, Sales and Services se fixe des objectifs ambitieux à l'horizon 2030, sous-tendus par deux axes stratégiques: anticiper les changements de comportement des consommateurs et prendre le leadership en matière de transition énergétique.



Le réseau de distribution propre du groupe Stellantis entend ainsi capter 25% de ses clients par le canal e-Commerce dès 2025, avec une e-réputation au meilleur niveau du marché.



