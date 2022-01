Stellantis : Remboursement anticipé d'un crédit de 6,3 MdsE

(CercleFinance.com) - Stellantis annonce le remboursement par sa filiale italienne à 100% FCA Italy ainsi que par ses autres filiales italiennes, de la ligne de crédit de 6,3 milliards d'euros obtenue auprès de la banque Intesa Sanpaolo.



Conclue en juin 2020, la ligne de crédit avait été structurée de manière à soutenir le redémarrage et la transformation du secteur automobile italien après la pandémie, fournissant des liquidités aux activités du groupe en Italie.



Stellantis confirme que ce crédit 'a joué un rôle déterminant dans le redémarrage de la production industrielle' et que le groupe est désormais 'en mesure de rembourser la ligne de crédit avant sa date d'échéance initiale de mars 2023 tout en poursuivant ses projets d'investissement'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel