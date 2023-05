Stellantis : Première gigafactory de batteries d'ACC en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis, en collaboration avec TotalEnergies et Mercedes-Benz, a inauguré la gigafactory de batteries d'Automotive Cells Company (ACC) sur le site de Billy-Berclau/Douvrin en France, la première de trois gigafactories prévues en Europe.



Avec une capacité de production initiale de 13 gigawatt-heure (GWh), qui passera à 40 GWh d'ici 2030, le site fabriquera des batteries Lithium-Ion haute performance avec une empreinte CO2 minimale. La première des trois unités de production européennes du site sera ainsi opérationnelle avant fin 2023.



Cette gigafactory contribuera à l'objectif de Stellantis d'atteindre une capacité de fabrication de batteries de 250 GWh en Europe d'ici 2030. Le groupe s'assure ainsi la disponibilité d'environ 400 GWh de capacité à l'horizon 2030, garantis par cinq gigafactories en Europe et Amérique du Nord, et des contrats d'approvisionnement supplémentaires.



L'entreprise a désormais 24 véhicules électriques sur le marché et aura pratiquement doublé ce nombre d'ici 2024 pour atteindre 47 BEV. L'objectif de Stellantis est en effet de commercialiser plus de 75 BEV dans le monde et de vendre 5 millions de véhicules électriques à l'horizon 2030.



