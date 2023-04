Stellantis : Nouvelle organisation du financement et leasing

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé une nouvelle organisation pour le financement et le leasing de ses services en Europe.



Cette nouvelle organisation permet de simplifier et renforcer sa capacité multimarque avec les nouveaux services financiers de Stellantis (anciennement Banque PSA Finance) et Leasys (consolidation des activités des agences Leasys et Free2move Lease).



Stellantis annonce ainsi l'entrée en vigueur de ses accords avec BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance et Santander Consumer Finance.



Banque PSA Finance est désormais rebaptisée Stellantis Financial Services et disposera d'une entité de financement unique par pays couvrant toutes les marques Stellantis, en partenariat avec BNP Paribas Personal Finance et Santander Consumer Finance.



Stellantis annonce également la création d'une société de location opérationnelle multimarque Leasys, une coentreprise 50/50 avec Crédit Agricole Consumer Finance, à la suite de la consolidation avec Leasys et Free2move Lease.



Son objectif est de devenir le leader européen de la location avec l'objectif d'atteindre un parc automobile d'un million de véhicules d'ici 2026.



“Cette simplification permet une plus grande agilité au service de nos clients, un soutien renforcé aux ventes des marques de Stellantis et un développement de notre compétitivité en tirant parti de nombreuses synergies.” a déclaré Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer Stellantis.



