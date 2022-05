Stellantis : Dévoile sa voiture de course la Peugeot 9X8

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le team Peugeot TotalEnergies dévoile aujourd'hui à Portimao, sa voiture de course : la Peugeot 9X8, Hypercar 4 roues motrices Hybride (électrique). Celle-ci fera en juillet ses débuts en compétition à Monza, pour la 4e manche du Championnat du Monde d'Endurance 2022 de la FIA (WEC).



Après les victorieuses 905 et 908, la Peugeot 9X8, toute dernière création originale de la marque française, fera son entrée sur les pistes du WEC.



La Peugeot 9X8 est un prototype Hybride électrique à 4 roues motrices. Il est animé par un groupe motopropulseur entièrement sous la maitrise d'oeuvre des équipes de Peugeot Sport.



Le V6 2,6l, bi turbo de 520 kW délivre sa puissance aux roues arrière. Le moteur électrique spécifique haute performance de 200 kW qui entraîne les roues avant ainsi que l'onduleur à base de carbure de silicium sont réalisés en partenariat avec Marelli. La batterie haute tension de 900 V est quant à elle co-développée avec TotalEnergies / Saft.



En 2023, le Team Peugeot TotalEnergies participera à l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans, face à de nombreux concurrents internationaux, qui auront opté pour des LMH comme Peugeot ou dès Le Mans Daytona Hybrid (LMdH).



