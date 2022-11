Starbucks : Résultats supérieurs aux attentes au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Starbucks a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en baisse de 18% à 81 cents au titre de son dernier trimestre 2021-22, un niveau battant toutefois le consensus d'après Jefferies, avec une marge opérationnelle ajustée de 15,1%.



A un niveau record de 8,4 milliards de dollars, les revenus de la chaine de cafés ont augmenté de 3% avec en particulier une croissance des ventes à surface comparable de 11% aux Etats-Unis, croissance battant l'estimation moyenne des analystes selon Jefferies.



'Avec des objectifs pour l'exercice 2022-23 et à long terme demeurant intacts, nous relevons nos estimations de BPA pour les exercices 2022-23 et 2023-24, tout en confirmant notre recommandation 'achat' et notre objectif de cours de 100 dollars', ajoute le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel