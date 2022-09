Starbucks : Objectifs revus à la hausse, le titre monte

(CercleFinance.com) - La chaîne américaine de cafés Starbucks a revu hier à la hausse ses objectifs de croissance pour les années à venir, une annonce qui était saluée par une hausse de plus de 5% de son cours de Bourse aujourd'hui sur le Nasdaq.



Le groupe de Seattle a déclaré jeudi, dans le cadre d'une journée d'investisseurs, s'attendre à une croissance annuelle de ses ventes à périmètre comparable comprise entre 7% et 9% sur les exercices 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025,, contre 4% et 5% précédemment.



L'enseigne explique notamment anticiper une croissance 'démesurée' en Chine une fois que les mesures de confinement liées au Covid seront levées.



L'activité devrait ensuite se normaliser dans le pays au cours de l'exercice 2024/2025, avec une croissance à surface comparable attendue entre 4% et 6%, contre 2% à 4% jusqu'ici.



Starbucks - qui se définit toujours comme une 'entreprise de croissance' - a également revu à la hausse ses objectifs en termes de progression du chiffre d'affaires (+10%/+12%) et d'augmentation du bénéfice par action (+10%/+15%).



Autant de perspectives qualifiées d''atteignables' par les analystes de Jefferies, tandis que ceux de Bank of America notent que toutes ces prévisions se situent au-dessus de celles du consensus.



Starbucks a également annoncé son intention de reprendre ses rachats d'actions, une initiative qui devrait permettre de redistribuer, en tenant compte des dividendes, quelque 20 milliards de dollars de trésorerie aux actionnaires durant ces trois prochaines années.



Suite à toutes ces annonces, l'action Starbucks grimpait de 5,8% mercredi dans les premiers échanges.



Le nouveau directeur général, Laxman Narasimhan, rejoindra la société le 1er octobre avant de prendre officiellement ses fonctions en avril prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur STARBUCKS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok