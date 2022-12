Starbucks : Jefferies se met à l'écart, dégrade à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé mercredi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Starbucks, ramenée à 'conserver' contre 'achat' jusqu'ici, avec un objectif de cours inchangé à 100 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier explique 'vouloir se mettre à l'écart' de la valeur après son rebond de 40% depuis ses plus bas du mois de mai, évoquant un profil risque/rendement mieux équilibré aux cours actuels.



L'analyste indique par ailleurs avoir abaissé ses prévisions de résultats pour les exercices 2023 et 2024 en raison de ses inquiétudes sur la santé de l'économie américaine et l'état de la consommation non-essentielle aux Etats-Unis.



Avec un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda, Jefferies estime que le titre est aujourd'hui bien valorisé et qu'il devrait dorénavant évoluer dans un trading range limité.



