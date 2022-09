Starbucks : Jefferies maintient sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa note d'achat et fixe l'objectif de prix à 100 $ sur Starbucks.



' Le nouveau directeur général annoncé, Laxman Narasimhan, semble être un bon candidat et devrait avoir un impact positif sur l'entreprise et l'action à long terme ', estime l'analyste pour qui l'entreprise est en période de transition jusqu'au 1er avril 2023. ' Mais nous pensons néanmoins que la société pose les bases d'un algorithme de croissance à long terme attrayant. '



Pour Jefferies, la journée des analystes du 13 septembre sera probablement le prochain catalyseur. ' Nous nous attendons à ce que la direction fournisse plus de détails sur les cinq piliers du 'Plan de réinvention' présentés lors du dernier appel à résultats. '



Rappelons que les tendances américaines du F3Q étaient solides sans preuve d'un ralentissement ou d'un changement des dépenses des clients ' sauf en Chine où la visibilité reste faible ', selon l'analyste, ' mais où l'opportunité de croissance à long terme reste néanmoins attrayante. Nous pensons que les bases sont en train d'être posées pour un rebond de la croissance. '



