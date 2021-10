Starbucks : BPA presque doublé au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Starbucks a annoncé jeudi soir un BPA ajusté presque doublé à un dollar tout rond au titre de son quatrième trimestre 2020-21, pour une marge opérationnelle ajustée améliorée à 19,6% contre 13,2% un an auparavant.



Ses revenus ont augmenté de 31% à 8,1 milliards de dollars, avec une progression de 17% à surface comparable, croissance due bien davantage à une augmentation du nombre de transactions (+15%) qu'à la hausse du ticket moyen (+2%).



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, il a ainsi engrangé un BPA ajusté de 3,24 dollars et des revenus de 29,1 milliards, à comparer à des fourchettes-cibles qui avaient été rehaussées il y a trois mois à 3,20-3,25 dollars et à 29,1-29,3 milliards respectivement.



