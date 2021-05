Spie : Signe un contrat avec le Scottish Prison Service

(CercleFinance.com) - Spie UK a remporté un contrat avec le Scottish Prison Service (SPS) pour la modernisation de ses réseaux d'alimentation en eau chaude et des vannes des circuits d'eau chaude et d'eau froide associées de HMP Perth, le plus ancien établissement pénitentiaire en activité d'Écosse.



Cette modernisation permettra au SPS de contrôler et d'exploiter plus efficacement ses réseaux d'alimentation.



Jim Skivington, directeur général d'une filiale de Spie UK, a déclaré : ' Travailler dans l'univers carcéral dans les conditions actuelles présente des défis uniques. '



