Spie : Réalisation d'une usine de biocarburants aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Spie, un groupe français de services dans les domaines de l'énergie et des communications, a annoncé mercredi avoir participé à la réalisation d'une usine de biocarburants novatrice aux Pays-Bas.



Ce site modulaire - développé par l'entreprise suédoise C-Green - permet de transformer de la biomasse humide, en l'occurrence des boues d'épuration, en hydrochar, réduisant ainsi les déchets, tout en générant un produit sec pouvant servir de biocarburant ou d'engrais.



Ce processus économe en énergie peut convertir cinq kilos de boues en un kilo d'hydrochar, avec un produit final organique et respectueux de l'environnement pouvant servir de biocarburant ou d'engrais.



Dans un communiqué, Spie dit mettre toute son expertise et sa capacité à concevoir, installer et maintenir les installations à disposition de C-Green aux Pays-Bas - et éventuellement dans d'autres pays d'Europe.



