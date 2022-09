Spie : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Après un roadshow avec la direction, Oddo BHF reconduit son opinion 'surperformance' sur Spie, titre figurant dans sa sélection de valeurs MidCap pour le second semestre 2022 et 'Best in class ESG', avec un objectif de cours relevé de 28,5 à 32 euros.



'Pas de scoop, mais la confirmation d'une activité très dynamique et le management ne perçoit pas de signe de ralentissement ce qui est rassurant', note l'analyste, ajoutant qu'en dépit des tensions sur les salaires, les marges sont toujours attendues en progression.



'L'importance du FCF et la situation bilancielle déjà très saine permettront de saisir des opportunités de croissance externe dans un secteur très fragmenté', poursuit-il, relevant de 2,5% ses BPA 2022-2023 et jugeant que la valorisation reste relativement limitée.



