Spie : Commande pour des bornes de recharge en Belgique

(CercleFinance.com) - Le groupe français de services multi-techniques Spie a annoncé mardi qu'il allait fournir 252 bornes de recharges supplémentaires à destination de sa flotte de bus électriques et e-hybrides de la société de transport public flamande De Lijn.



Suite à la livraison d'une première série de bornes de recharge, désormais installées et mises en service, De Lijn a passé une nouvelle commande en vue de continuer à équiper ses dépôts dans le cadre d'un accord-cadre qui avait été conclu en 2021.



De Lijn s'est fixé comme objectif de proposer un service de transport public sans émissions d'ici à 2035.



