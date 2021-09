Spie : Spie a déposé une offre de rachat d'Equans à Engie

PARIS (Reuters) - Le groupe de services aux entreprises Spie a annoncé lundi avoir déposé une offre non engageante de rachat de la société Equans à Engie.

L'offre, qui combine dette et fonds propres, permettrait "une solide relution du bénéfice net par action et une forte augmentation de celle-ci par la suite", a indiqué le producteur et distributeur d'énergie dans un communiqué.

Engie a lancé un processus d'enchères pour la cession de sa filiale Equans, la date-limite de dépôt des offres non-engageantes étant prévue ce lundi à 15h00 GMT.

Equans regroupe différentes activités de services d'installation et de maintenance dans l'électricité, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la réfrigération, la mécanique et la robotique, le numérique ou encore les services généraux d'entreprise.

Selon plusieurs sources proches du dossier, Eiffage, Bouygues et les fonds Bain Capital, Carlyle et CVC PAI-Partners figurent parmi les autres candidats au rachat.

Les offres valorisent Equans entre cinq et six milliards d'euros, d'après ces sources.

"Engie se réjouit du grand intérêt du marché (industriels et fonds) pour Equans et ses activités bénéficiant de belles perspectives, et ne communiquera pas sur les candidatures, le groupe étant tenu par un accord de confidentialité avec les candidats", a déclaré le groupe dans un communiqué, réaffirmant viser un changement d'actionnariat d'Equans en 2022.

Pour son offre, Spie a reçu le soutien de Bpifrance et Clayton Dubilier & Rice, qui apporteraient un financement en fonds propres, à des conditions alignées avec les intérêts des actionnaires actuels de Spie, a précisé ce dernier.

L’ensemble des actionnaires de Spie seraient ensuite invités à participer à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Au terme de l'offre, le ratio de levier financier (dette nette sur Ebitda) serait d'environ 3, indique Spie.

"Le rapprochement de Spie et d’Equans constituerait une opportunité unique d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de Spie en créant le champion européen, pure player des services multi-techniques", poursuit le groupe.

(Reportage Blandine Hénault, Gwenaelle Barzic et Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame et Marc Angrand)

