Spie : Le rachat d'Equans, la filiale d'Engie dans les services, intéresse aussi Spie

(BFM Bourse) - Le marché accueille fraîchement le dépôt officiel d'une offre non-contraignante de Spie en vue d'acquérir Equans, spin-off d'Engie créé en 2021 qui regroupe les activités de services de l'industriel français.

Ça se bouscule au portillon pour Equans, filiale d'Engie dédiée aux services, dont l'industriel énergétique a lancé la mise en vente fin juin dernier. Après trois fonds d'investissements (Bain Capital, Carlyle et un tandem CVC-PAI Partners) et deux géants français de l'industrie (Bouygues et Eiffage), qui se sont tous déclarés candidats au rachat d'Equans dès juillet, c'est au tour de Spie de transmettre une offre non-engageante pour acquérir le groupe qui revendique le rang de n°2 mondial des services multitechniques. Si elle était dans les tuyaux, cette offre est confirmée par Spie ce lundi, date limite de remise des offres.

L'offre, qui combine dette et fonds propres, permettrait "une solide relution du bénéfice net par action et une forte augmentation de celle-ci par la suite" affirme Spie dans son communiqué. Bpifrance et Clayton Dubilier & Rice (société américaine de capital-investissement), apporteraient un financement en fonds propres, "à des conditions alignées avec les intérêts des actionnaires actuels de Spie", qui seraient ensuite invités à participer à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription détaille Spie.

Créer un champion européen des services multi-techniques

Ce rapprochement constitue "une opportunité unique d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de Spie en créant le champion européen, "pure player" des services multi-techniques" estime également le spécialiste français de la maintenance d'équipements industriels.

En Bourse, ce projet d'acquisition est néanmoins fraîchement accueilli par un recul de 3,6% (plus forte baisse du SRD vers 10h30) du titre Spie, à 19,82 euros, les investisseurs s'interrogeant à la fois sur la capacité de Spie à intégrer un groupe deux fois plus gros lui, ou sur la prime à débourser alors qu'Equans fait l'objet d'un "intérêt fort" selon les termes d'Engie lors de la présentation de ses résultats trimestriels, et jouit déjà d'une valorisation estimée entre 5 et 6 milliards d'euros - contre 3,2 milliards pour Spie.

Un "désendettement rapide" assure Spie

Sur la base des données communiqués par Engie, Equans a enregistré 12,5 milliards d'euros de revenus pour un bénéfice opérationnel courant compris entre 350 et 450 millions. Présente dans 17 pays, la société emploie 74.000 salariés, dont près de 26.000 en France, soit plus de 40% des effectifs d’Engie. Le spin-off d'Engie né en 2021 est donc bien plus gros que Spie, qui compte 45.500 salariés pour près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020.

Spie assure néanmoins qu'il mènera "ce rapprochement avec l’objectif clair d’assurer une forte création de valeur à tous ses actionnaires, grâce à des méthodes de gestion éprouvées qui ont, au cours des quinze dernières années, produit des résultats remarquables, permettant à Spie de présenter les meilleures performances du secteur". "Une dynamique de croissance accélérée de l'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements, NDLR) et de la génération de trésorerie assurerait un profil de désendettement rapide, la poursuite d’une stratégie de croissance externe par acquisitions très créatrices de valeur, ainsi que le maintien de la politique de dividende du groupe, dont les salariés resteront un actionnaire de premier plan" assure par ailleurs le groupe coté à Paris depuis 2015.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse