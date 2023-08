Spie : En rachetant l'allemand BridgingIT, Spie élargit sa gamme de services dans l'informatique

(BFM Bourse) - Le spécialiste du génie électrique et mécanique a annoncé vendredi le rachat de cette entreprise spécialisée dans la transformation numérique et qui devrait réaliser des revenus de 140 millions d'euros cette année.

Spie rachète une société relativement jeune. Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a annoncé jeudi après la clôture du marché un accord pour acquérir 75,1% du capital de la société allemande BridgingIT Gmbh, fondée en 2008. Le solde du capital sera détenu par les fondateurs de ce groupe et des membres de sa direction, sachant que l'accord prévoit des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 24,9% restants.

Cette entreprise propose des services de transformation numérique qui vont du conseil à l'architecture des systèmes, en passant par le développement de produits/processus numériques, les logiciels et l’infogérance.

BridgingIT devrait réaliser cette année des revenus de 140 millions d'euros tandis que sa marge de résultat opérationnel ajusté (Ebita) s'inscrirait à "un chiffre, en haut de fourchette" (donc entre 5% et 9%), selon les indications fournies par Spie.

Le groupe français n'a pas donné le montant exact de cette acquisition mais a indiqué qu'il représentait un peu moins de 9 fois l'Ebita attendu cette année, une fois déduite les synergies attendues.

Une nouvelle acquisition "bolt-on"

"Cette acquisition sera financée avec les ressources existantes du Groupe et l’impact sur son ratio d’endettement financier restera très limité", a assuré Spie dans un communiqué. Le groupe affirme que cette acquisition "créera de la valeur de manière significative grâce à la forte croissance organique attendue combinée à des niveaux de marges élevés pour des services à haute valeur ajoutée".

"Avec BridgingIT, nous élargissons notre gamme de services pour inclure des segments prometteurs pour l’avenir. Nous sommes convaincus que nos forces en matière de solutions informatiques, de solutions de communication et de collaboration complètent l’expertise de BridgingIT", a déclaré dans un communiqué, Michael Hartung, responsable de l'activité information et communication services de Spie Allemagne et Europe centrale. La transaction devait être finalisée au quatrième trimestre 2023.

Avec cette opération Spie poursuit sa politique d'acquisitions dite "bolt-on" ou "ciblées". Ce type de politique consiste à racheter des cibles de petites et moyenne taille pour renforcer ses positions et/ou acquérir des activités adjacentes. Le marché a tendance à apprécier ces mouvements, car les sociétés rachetées n'étant pas de taille très importante, les risques d'intégration de la cible sont moindres. En 2022, Spie avait réalisé 5 acquisitions "bolt-on", après en avoir effectué 8 l'année précédente, dépensant un total de respectivement 88 millions en 2022 et 157 millions d'euros en 2021.

Dans le cadre de cette politique, Spie avait déjà jeté son dévolu sur un groupe allemand il y a quelques mois. En juin, le groupe avait annoncé l'acquisition d'ECS, un prestataire de services techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, une société qui a enregistré des revenus de 22 millions d'euros en 2022.

L'an passé Spie comptait 13.700 employés en Allemagne, soit 28% du total, ce qui constitue son deuxième pays derrière la France (39%).

En juillet, l'entreprise avait par ailleurs annoncé être entrée en négociations exclusives pour racheter la société française AVM Up qui a également dégagé des revenus de 22 millions d'euros l'an passé.

A la Bourse de Paris ce vendredi, l'action Spie cède 1,35% vers 10h, après ces annonces.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse