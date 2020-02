Sopra steria group : De beaux résultats et l'acquisition de Sodifrance ramènent Sopra Steria au plus haut depuis août 2018

(BFM Bourse) - En tête du Stoxx 600, le titre Sopra Steria progresse de 8% peu après midi, porté par un bénéfice net en hausse de près de 30% en 2019. Le groupe a en outre profité de sa publication pour annoncer un renforcement dans le secteur de l'assurance et la protection sociale, avec le projet d'acquisition de Sodifrance.

Sopra Steria a annoncé vendredi avoir signé un accord de négociations exclusives en vue d'acquérir Sodifrance, pour se renforcer dans le secteur de l'assurance et de la protection sociale. Le groupe, fruit de la fusion en janvier 2015 des deux entreprises françaises de services numériques Sopra et Steria, précise qu'il va acquérir un bloc de contrôle représentant 94,03% du capital de Sodifrance (1.160 salariés) au prix de 17,10 euros par action, soit une transaction d'environ 59 millions d'euros.

Sodifrance "détient une forte expertise dans le domaine de l'assurance et de la retraite/protection sociale/santé (50% du chiffre d'affaires)" et sa présence dans le domaine bancaire, déjà une spécialité de Sopra Steria, "est également importante (21% du chiffre d'affaires)", poursuit le groupe dans son communiqué publié avant Bourse. Ce projet d'acquisition "vise à créer un leader français des services du numérique dédiés au secteur de l’assurance et de la protection sociale, secteur à fort potentiel de croissance et sur lequel le groupe a de fortes ambition" ajoute Sopra Steria.

En parallèle de cette annonce, le groupe qui propose des prestations de conseil et des services technologiques a fait état, dans un communiqué distinct, d'un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% à 4,43 milliards sur son exercice 2019. Son bénéfice net ressort à 160,3 millions d'euros, ce qui représente une progression de 28,1% sur un an. "L’exercice a été marqué par une nette progression de la performance et l’atteinte des objectifs du groupe" se félicite Sopra Steria.

Sopra Steria a en effet réalisé l'intégralité de ses objectifs financiers lors de l'exercice écoulén notamment celui d'une croissance organique du chiffre d'affaires de 6,5% - alors que sa prévision initiale en début d'exercice était de 4% à 6%, révisée à "plus de 6%" en milieu d'année. Pour 2020, le groupe prévoit un léger ralentissement de cette croissance organique, attendue "entre 3%et 5%". Le taux de marge opérationnelle, l'un des indicateurs de référence du groupe, devrait en revanche être "en légère amélioration", après avoir déjà grimpé à 8% en 2019 (7,5% en 2018). Autre indicateur de référence de Sopra Steria, le flux de trésorerie disponible est pour l'instant prévu "supérieur à 180 millions d'euros", après 229,3 millions d'euros en 2019 et 173,1 millions d'euros en 2018. Sopra Steria proposera en outre la distribution d'un dividende de 2,40 euros par action pour 2019, contre 1,85 euro au titre de l'exercice 2018.

Au sommet du Stoxx Europe 600, le titre Sopra Steria décolle de 7% à 154,1 euros peu avnat 13h, dans un volume de transactions correspondant à environ 0,25% du tour de table. Fort d'un rebond d'envergure sur les douze derniers mois (+70%), le titre de l'entreprise de services du numérique renoue avec un plus haut depuis août 2018. Sa capitalisation boursière atteint 3,16 milliards d'euros.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

