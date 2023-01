Somfy : Retrait obligatoire prévu le 9 février

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Somfy interviendra le 9 février, au prix net de tout frais de 143 euros par action, et portera sur 2.515.766 actions, représentant 6,80% du capital et 4,41% des droits de vote de cette société.



Pour rappel, à l'issue de leur OPAS, les sociétés J.P.J.S et JP3 détiennent, avec les autres membres de leur concert, 32.372.608 actions Somfy représentant 87,49% du capital et 92,08% des droits de vote du groupe d'automatismes pour ouvertures de bâtiments.



Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions Somfy d'Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.