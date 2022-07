Solvay : UBS réitère son conseil sur la valeur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne que le 2ème trimestre 2022 est plus fort que prévu, mais tous les yeux sont rivés sur les prévisions pour l'année fiscale. UBS confirme son conseil à la vente sur le titre avec un objectif de cours de 70 E.



' L'EBITDA du 2ème trimestre 2022 dépasse de 34% le consensus, mais les défis à relever pèseront sur l'EBITDA du 2ème semestre 2022 et de 2023 ' indique UBS.



Solvay a annoncé hier prévoir, sur la base de chiffres préliminaires, de réaliser un chiffre d'affaires net entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent entre 855 et 865 millions au deuxième trimestre 2022, des performances plus solides que prévu.



