Solvay : Stifel relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur Solvay de 'conserver' à 'achat' et remonte son objectif de cours de 71 à 117 euros, déclarant devenir 'plus optimiste quant à la croissance des polymères spéciaux et du carbonate de sodium'.



'Le dossier d'investissement n'est pas seulement soutenu par la reprise des bénéfices, mais aussi par l'optimisation du portefeuille, la réduction des coûts, le désendettement financier et les améliorations structurelles du free cash-flow', estime le broker.



Stifel pense que l'EBITDA du groupe de chimie belge pourrait battre marginalement les attentes au titre du quatrième trimestre, et qu'après avoir bien résisté en 2020, la reprise des résultats du groupe en 2021 pourrait n'être que modeste.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.