Solvay : S'associe pour des capteurs solaires plus efficaces

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay et Inaventa Solar ont uni leurs forces pour développer le nouveau capteur solaire BI70. Ce produit utilise le Ryton PPS1 de Solvay pour remplacer le métal, ce qui offre des avantages allant d'une plus grande flexibilité de conception à une manipulation simplifiée, une meilleure intégration esthétique de l'installation et une empreinte carbone plus faible.



'La collaboration avec Solvay débouche sur une solution matérielle qui répond à toutes les exigences clés de conception et de fabrication de notre nouveau capteur solaire et a accéléré la mise sur le marché de cette innovation durable', explique John Rekstad, PDG d'Inaventa Solar.



'Notre partenariat avec Inaventa Solar est un excellent exemple de la manière dont nous soutenons une économie plus durable en permettant une empreinte carbone plus faible tout au long de la chaîne de valeur', ajoute, déclare Joachim Vercauteren, Key Account Manager pour le segment Matériaux de Solvay.



Après les premières installations dans des fermes, des écoles, des bâtiments commerciaux et résidentiels en Norvège et dans d'autres pays nordiques, le nouveau capteur Inaventa Solar BI70 sera disponible dans le monde entier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.