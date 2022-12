Solvay : S'associe avec Electronic Fluorocarbons

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay et Electronic Fluorocarbons (EFC) ont conclu un partenariat de distribution exclusif pour fournir les produits Solvay aux fabricants et fournisseurs de semi-conducteurs en Amérique du Nord.



EFC est le seul fournisseur américain indépendant de gaz électroniques et de matériaux avancés pour l'industrie des semi-conducteurs.



Grâce à ce partenariat, EFC commercialisera, distribuera et assurera le stockage local des produits de gaz de nettoyage de Solvay, notamment Solvaclean, un mélange de gaz fluorés dont l'impact environnemental est moindre par rapport à d'autres alternatives utilisées pour nettoyer les équipements de production de semi-conducteurs.



'C'est une étape importante pour Solvay de fournir des solutions durables pour aider l'industrie des semi-conducteurs à atteindre ses objectifs de réduction de sa propre empreinte carbone', a déclaré Ziad Haddad, directeur commercial Amérique du Nord, Produits chimiques électroniques.



'Notre objectif commun est d'être un leader mondial et un fournisseur de solutions grâce à la durabilité et à l'innovation. Chez EFC, nous voulons résoudre les défis de nos clients grâce à la chimie', ajoute le directeur général d'EFC, Pavel Perlov.



