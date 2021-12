Solvay : S'associe à BanQu pour une plateforme blockchain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce son association avec BanQu, un fournisseur de plate-forme de blockchain non cryptographique entièrement numérisée et sécurisée, afin de lancer une plate-forme transactionnelle basée sur la blockchain pour sa chaîne d'approvisionnement en guar (une gomme extraite de la graine du haricot de guar).



L'idée est d'assurer une traçabilité et une transparence complètes, d'accroître les revenus des agriculteurs locaux et de réduire les interactions dans le contexte de pandémie.



' Nous sommes très fiers de lancer cette plate-forme blockchain car elle garantira qu'aucun agriculteur ne sera privé de ses droits de la chaîne d'approvisionnement ', explique Lynn De Proft, directrice des achats de Solvay.



Solvay précise être 'la première entreprise chimique à introduire BanQu et sa plateforme blockchain en Inde'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.