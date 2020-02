Solvay : Repli de 4,7% du RPA sous-jacent en 2019

(CercleFinance.com) - Solvay fait part d'un RPA sous-jacent des activités poursuivies en repli de 4,7% à 8,02 euros pour l'année écoulée, avec un EBITDA sous-jacent en baisse de 0,4% à 2.322 millions d'euros (-2,8% en organique).



Le chimiste belge a ainsi maintenu sa marge EBITDA sous-jacente à 23%, 'reflétant la résilience du portefeuille d'activités dans un environnement de marché difficile', pour un chiffre d'affaires net stable à plus de 10,4 milliards d'euros.



Un dividende total stable à 3,75 euros brut par action sera recommandé, soit un dividende final brut de 2,25 euros payable le 20 mai. Pour 2020, Solvay prévoit une croissance organique de l'EBITDA entre 0% et -3%, et un ROCE stable aux alentours de 8%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOLVAY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok