Solvay : Renforcement des objectifs environnementaux

(CercleFinance.com) - Solvay annonce accroître son ambition de développement durable et s'engager à revoir ses objectifs 2030 de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre conformément aux critères établis par l'initiative Science Based Targets.



Le groupe de chimie belge explique qu'il procèdera à une nouvelle réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses propres usines (Scope 1) ainsi que de celles liées à l'énergie qu'il acquiert (Scope 2).



Les nouveaux objectifs incluent désormais également les émissions de l'ensemble des chaînes de valeur liées aux activités, dont les émissions au cours du traitement, de l'utilisation et de la fin de vie des produits et services acquis auprès de tiers (Scope 3).



