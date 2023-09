Solvay : Remboursement anticipé des obligations 2029

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mardi avoir l'intention d'exercer son option de remboursement anticipé intégral sur ses obligations 2029, une émission dont le montant atteint 600 millions d'euros.



En conséquence, le groupe de chimie a décidé de mettre fin à la demande de consentement concernant ces obligations, qu'il avait officialisée au début du mois d'août.



Solvay explique avoir pris connaissance du fait que des votes exprimés en faveur du consentement, représentant moins de 3% du montant nominal total des obligations 2029, pourraient ne pas avoir été valablement exercés.



A ce stade, la société n'est pas en mesure de confirmer que la majorité de 75% requise pour la demande de consentement relative aux obligations 2029 a été atteinte.



Une enquête interne a également été initiée concernant les circonstances entourant une cession d'obligations 2029 entre des tiers.



Dans ce contexte, l'assemblée des porteurs des obligations 2029, prévue le 5 septembre au siège de Solvay, n'aura pas lieu.



Le chimiste dit en revanche avoir obtenu le consentement sur les obligations 2025 et 2027 et avoir réussi son offre contractuelle de rachat sur les obligations perpétuelles hybrides 2024.



