Solvay : Relèvement d'objectifs pour 2023

(CercleFinance.com) - Solvay indique relever ses estimations de croissance organique de l'EBITDA sous-jacent pour l'ensemble de l'année, à une fourchette de +2 à -5% par rapport à 2022, et de free cash-flow des activités poursuivies, à environ 900 millions d'euros.



Sur le premier trimestre 2023, le chimiste belge a engrangé un bénéfice net sous-jacent en hausse de 24,5% à 460 millions d'euros, et un EBITDA sous-jacent de 839 millions, en augmentation de 22% en organique.



La marge d'EBITDA sous-jacent a ainsi atteint un nouveau niveau record à 26,5%, pour un chiffre d'affaires net de 3,17 milliards d'euros, en croissance organique de 2% grâce à la hausse des prix (+14%) ayant compensé la baisse des volumes (-12%).



Solvay explique cette baisse par une demande plus faible sur plusieurs marchés finaux, notamment dans les batteries destinées aux véhicules électriques, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation.



