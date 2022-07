Solvay : Relèvement d'objectifs pour 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay relève son estimation d'EBITDA sous-jacent pour l'année, passant d'une croissance organique qualifiée de 'mid-to-high single digit' à une fourchette de 14% à 18%, et porte son estimation de FCF de 650 à environ 750 millions d'euros.



'Les estimations reflètent une baisse modeste de la demande conformément aux perspectives économiques généralement négatives, et ne supposent pas de discontinuités importantes liées à l'approvisionnement en gaz naturel en Europe', précise le chimiste.



Au deuxième trimestre 2022, il a accru son bénéfice net sous-jacent d'environ 67% à 462 millions d'euros et son EBITDA sous-jacent de 35% à 864 millions, reflétant la croissance des volumes et des prix qui ont permis une croissance organique de 32,6% du chiffre d'affaires.



