Solvay : Règle un litige sur les polluants éternels aux USA

(CercleFinance.com) - Solvay fait savoir que sa filiale Solvay Specialty Polymers USA et le Département de la protection de l'environnement de l'État du New Jersey aux États-Unis (NJDEP) ont annoncé un accord réglant certains litiges liés aux PFAS (soit les polluants éternels) dans le New Jersey.



Selon les termes de l'accord, Solvay paiera 75 millions de dollars au NJDEP pour dommages aux ressources naturelles (NRD) et 100 millions de dollars pour financer les projets du NJDEP pour l'assainissement liés aux PFAS autour du site de West Deptford de Solvay.



Le règlement comprend l'engagement de Solvay à terminer les travaux de réhabilitation entamés dès 2013, y compris les analyses de l'eau et du sol autour du site. Solvay a accepté la mise en place d'un fond de financement doté de 214 millions de dollars.



L'accord, structuré sous la forme d'une Ordonnance de Consentement Judiciaire, sera présenté au tribunal américain pour examen et approbation dans le courant de l'année, après une période de consultation publique.



'Cet accord ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité', précise Solvay.



