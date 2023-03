Solvay : Reconnu pour son engagement pour le climat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir été reconnu par le CDP pour son engagement auprès des fournisseurs dans la lutte commune contre le changement climatique.



Le processus de divulgation et d'évaluation du CDP est reconnu comme l'étalon-or de la transparence environnementale des entreprises.



Solvay fait partie des 8 % d'entreprises les plus performantes en matière d'engagement des fournisseurs dans la lutte contre le changement climatique, ce qui lui vaut de figurer sur le tableau de bord de l'engagement des fournisseurs du CDP pour 2022.



L'évaluation complète les résultats du CDP publiés en décembre 2022, dans lesquels Solvay avait de nouveau reçu la note A- dans l'évaluation du changement climatique du CDP.



' Que le CDP ait désigné Solvay comme Supplier Engagement Leader reflète à la fois nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et les émissions de la chaîne de valeur ', souligne Pascal Chalvon Demersay, Chief Sustainability Officer de Solvay.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.