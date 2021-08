Solvay : Projet de coentreprise à Taïwan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce la création avec Shinkong Synthetic Fibers Corporation, d'une nouvelle coentreprise à Taïwan, Shinsol Advanced Chemicals, pour le développement, la production et la commercialisation de peroxyde d'hydrogène de haute qualité pour l'électronique.



Située près du Southern Taiwan Science Park, à proximité de Tainan, cette société disposera d'une capacité de production initiale de 30.000 tonnes de peroxydes par an - qui pourra être augmentée ultérieurement, en fonction de la demande du marché.



La coentreprise devrait commencer ses activités au premier trimestre 2023. Solvay et Shinkong entendent finaliser la transaction au second semestre 2021, dans l'attente des approbations réglementaires à Taïwan et dans d'autres pays.



