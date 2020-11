Solvay : Profit net sous-jacent de 522 ME sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay a réalisé un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 6 751 ME, en baisse de -11,9% en organique sur un an.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'établit à 2 103 ME, en baisse de -14,3% en organique par rapport à la même période de 2019, avec une amélioration de la demande au cours du mois de septembre.



L'EBITDA sous-jacent des 9 premiers mois ressort à 1 481 ME, en baisse -16% en organique sur un an. Au troisième trimestre, l'EBITDA de 473 ME s'inscrit en progression de 7,7% par rapport au trimestre précédent.



La baisse par rapport au troisième trimestre 2019 reste contenue à -17% en organique. La marge d'EBITDA s'améliore à 22.5%.



Le Profit net sous-jacent atteint 522 ME sur les 9 premiers mois, dont 176 ME au troisième trimestre. Le Free cash flow, qui s'élève à 801 ME sur les 9 premiers mois, soit plus du double par rapport à la même période de 2019.



