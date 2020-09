Solvay : Président d'honneur pour le fonds de solidarité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce la nomination du baron Peter Piot, microbiologiste belge, directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et Professeur de santé mondiale, en tant que président d'honneur du fonds de solidarité Solvay.



Le groupe de chimie belge explique que Peter Piot, connu pour avoir codécouvert Ebola, doit apporter son conseil pour l'allocation de soutien aux employés de Solvay, aux associations caritatives et aux groupes de recherche dans la lutte continue contre le Covid-19.



Le fonds de solidarité Solvay, qui détient déjà plus de 15 millions d'euros, a déjà approuvé 70 demandes d'aide depuis juin. Les employés se sont également vu offrir plus de 800 jours de congé pour s'occuper de leurs proches grâce aux dons d'autres collègues.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOLVAY en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok