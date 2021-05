Solvay : Premier projet d'énergie solaire en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir conclu un accord avec Engie China pour lancer son premier projet d'énergie solaire à Zhenjiang, en Chine. Prévu pour être achevé en avril 2022, le projet disposera d'une capacité d'énergie solaire de 891 KW.



Le groupe de chimie installera plus de 9000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les toits du site de production de Zhenjiang et utilisera l'électricité solaire renouvelable générée par le projet pour la production quotidienne.



Engie China assumera l'entière responsabilité de l'investissement, de l'installation et de la maintenance des panneaux, tandis que Solvay achètera l'électricité. Ce projet réduira les émissions du site de Zhenjiang de 550 tonnes équivalent CO2 par an.



