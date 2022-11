Solvay : Plombé par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Solvay perd près de 3% à Bruxelles, sur fond de propos négatifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'vente', malgré un objectif de cours relevé de 71 à 83 euros sur l'action du groupe belge de chimie de matériaux.



'La contraction des volumes et la croissance des capacités en carbonate de soude et en PVDF entraînent une baisse de l'EBITDA de 27% en rythme annuel et des marges d'EBITDA en baisse d'environ 490 pb contre des pairs à environ 290 pb', estime le broker.



