Solvay : Pleine propriété de SSCJ dans les terres rares

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir acquis la pleine propriété de sa participation dans la coentreprise Solvay Special Chem Japan (SSCJ), en acquérant la participation minoritaire de 33% de son partenaire Santoku Corporation.



Unique propriétaire de cette opération située à Anan, au Japon, Solvay a développé ses capacités dans la production de spécialités de terres rares, utilisées notamment dans des technologies émergentes comme les piles à combustible à oxyde solide.



Cette transaction renforce encore ses plans mondiaux visant à tirer parti de ses capacités industrielles et techniques exceptionnelles dans la chimie des terres rares pour jouer un rôle clé dans la mobilité, la connectivité et l'électrification.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.