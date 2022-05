Solvay : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Solvay lâche plus de 4%, sur fond d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de 97 à 81 euros sur le titre du groupe de chimie belge, malgré une valorisation qui 'semble apparemment bon marché'.



'Alors que l'incertitude sur la scission se prolonge, en conjonction avec les risques sur la demande des marchés finaux, nous pensons que sa décote de valorisation est susceptible au moins de se maintenir, et pourrait s'étendre encore', juge le broker.



