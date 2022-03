Solvay : Partenariat avec MCAM pour du recyclage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce s'associer à Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) pour recycler, en fin de vie, les équipements médicaux fabriqués à partir du thermoplastique polysulfone (PSU) haute performance Udel du groupe de chimie belge.



Les deux sociétés étudient actuellement la mise en place d'une logistique pour la récupération, le recyclage et le retraitement des composants médicaux Udel PSU, dans le but que les matériaux recyclés puissent être réutilisés dans les applications d'origine.



Le projet consiste à utiliser une combinaison de l'expertise de MCAM pour laver et purifier mécaniquement le matériau, ainsi que la capacité de Solvay à évaluer la chimie du polymère en fin de vie, pour développer une stratégie de recyclage robuste.



