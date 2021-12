Solvay : Nouveaux ingrédients biodégradables pour la beauté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie belge Solvay a dévoilé jeudi de nouveaux ingrédients biodégradables destinés aux soins de beauté éco-responsables.



Ces deux nouveaux composés issus de la gomme de guar doivent permettre aux formulateurs de proposer des produits cosmétiques répondant aux nouvelles attentes des consommateurs à la recherche de produits plus responsables et durables.



L'idée est également d'anticiper les futures évolutions réglementaires à venir sur les polymères, explique Solvay dans un communiqué.



Les fèves de guar utilisées pour créer ces polymères proviennent d'Inde, où le chimiste dit promouvoir un approvisionnement responsable en mettant en oeuvre les meilleures pratiques agricoles et en permettant aux agriculteurs de mieux gagner leur vie.



Solvay précise que d'autres innovations - comme les polymères biodégradables de nouvelle génération - se profilent à l'horizon.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.