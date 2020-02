Solvay : Nouveau programme de développement durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un nouveau programme de développement durable pour 2030, Solvay One Planet, qui 'définit dix objectifs ambitieux pour mesurer les progrès du groupe sur trois piliers clés : le climat, les ressources et la qualité de vie'.



Parmi ses engagements, il diminuera ses émissions de gaz à effet de serre de 26% et réduira d'un tiers ses déchets industriels non valorisables d'ici 2030, et s'efforcera d'atteindre la parité hommes-femmes pour les cadres moyens et supérieurs d'ici 2035.



Pour atteindre ces objectifs, le groupe de chimie belge s'engage à réaffecter les investissements afin de promouvoir le développement durable de son portefeuille, ses activités et lieux de travail.



