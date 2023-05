Solvay : Nouveau laboratoire ouvert à Shanghai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir officiellement ouvert un nouveau laboratoire de développement d'applications (ADL) à Shanghai pour étendre la présence mondiale de ses capacités de recherche et d'innovation.



Avec une équipe d'environ 30 scientifiques, ingénieurs et techniciens hautement qualifiés et expérimentés, il sera entièrement équipé pour faire progresser le développement d'applications sur mesure en utilisant les technologies de pointe de Solvay.



'Un atelier d'innovation coordonnera les ressources pour accélérer la mise en oeuvre de solutions locales grâce à des services de simulation, de prototypage et d'évaluation des performances de classe mondiale', précise le groupe de chimie belge.



Les principaux marchés finaux locaux et mondiaux qui devraient bénéficier de ce laboratoire seront l'automobile, les nouvelles énergies, les solutions pour la vie et la pharmacie, les appareils intelligents et les semi-conducteurs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.