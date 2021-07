Solvay : Nouveau directeur des affaires publiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir nommé Pascal Chalvon Demersay au poste de Chief Sustainability and Government Affairs Officer, à partir de ce 1er juillet, succédant à Alexis Brouhns, qui prend sa retraite après plus de 16 ans à la tête des affaires publiques.



'L'intégration des responsabilités d'affaires publiques et de développement durable reflète le réel engagement de Solvay envers son ambitieux programme Solvay One Planet', explique le groupe de chimie belge.



Il ajoute que Pascal Chalvon Demersay a été l'architecte et le moteur de Solvay One Planet, le programme de développement durable 2030 du groupe, qui fait partie intégrante de sa stratégie de croissance, G.R.O.W.



