Solvay : Nouveau contrat de fourniture avec Boeing

(CercleFinance.com) - Solvay s'est vu attribuer par Boeing un nouveau contrat de fourniture de long terme, concernant les matériaux composites et les adhésifs de tous les programmes d'avions commerciaux et de défense du groupe américain.



L'accord porte sur des applications comprenant des structures primaires et secondaires des appareils, ainsi que des intérieurs et des revêtements, indique le groupe de chimie dans un communiqué.



Solvay fournit déjà à Boeing toute une série de matériaux de pointe, dont des composites thermodurcis et thermoplastiques fabriqués dans ses usines aux Etats-Unis, en Europe et en Chine.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été spécifiés.



