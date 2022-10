Solvay : Nommé entreprise de l'année au Brésil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay a été nommé entreprise de l'année lors de la 11ème édition du classement Época Negócios 360°, organisé par Editora Globo, le principal groupe de médias d'Amérique latine.



Chaque année, le classement identifie les meilleures pratiques commerciales d'environ 400 entreprises de différents secteurs au Brésil.



L'analyse repose sur des critères tels que les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la gestion des personnes, l'innovation, la vision de l'avenir et les performances financières.



'C'est le résultat de toutes nos initiatives et de l'engagement de nos plus de 1 800 employés dans tout le Brésil', a déclaré Daniela Manique, présidente de Solvay en Amérique latine.



'Nous avons beaucoup d'ambitions de croissance, et nous continuerons à investir pour faire de Solvay une référence de la chimie verte au Brésil', ajoute-t-elle.



