Solvay : Marge d'EBITDA améliorée au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Solvay affiche un EBITDA stable à 569 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, soit une marge améliorée de 0,8 point de pourcentage à 23%, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,8% à 2.474 millions (-4,3% en organique).



Le chimiste explique avoir profité de la demande soutenue sur les marchés de la santé, des soins à la personne et des biens de consommation, de l'agrochimie, de l'alimentaire, de l'automobile, et de l'aéronautique militaire, ainsi de la gestion disciplinée des coûts.



Ayant retiré ses prévisions 2020 en avril, Solvay s'attend à une réduction significative de la demande des clients à partir du deuxième trimestre, mais estime qu'il est trop tôt pour prédire l'impact total de la pandémie de coronavirus sur l'activité.



